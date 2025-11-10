Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/11/2025
Polícia

Homem é preso em Itaquá dirigindo carro furtado há 3 anos

Veículo estava com sinais identificadores adulterados

10 novembro 2025 - 12h43Por Da Reportagem Local
Carro foi furtado em São Bernardo do Campo Carro foi furtado em São Bernardo do Campo - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por receptação, na noite da última sexta-feira (7), conduzindo um veículo furtado, na Vila Celeste, em Itaquaquecetuba. O carro estava com os sinais identificadores adulterados e foi furtado em 2022.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento tático na rua Vinte de Novembro, a equipe avistou o veículo com placa de São José dos Campos com sinais de adulteração, com a porta aberta e o suspeito ao lado do veículo.

Os agentes realizaram a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, já na busca veicular foram constatadas irregularidades na identificação do carro.

Em pesquisa pelo módulo do carro, os policiais descobriram que o veículo havia sido furtado em São Bernardo do Campo em setembro de 2022.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

