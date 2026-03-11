Homem é preso, em Itaquá, suspeito de contrabandear cigarros do Paraguai

Um homem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (11), suspeito de contrabandear cigarros do Paraguai. A prisão foi efetuada na Rodovia Ayrton Senna da Silva, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Polícia, durante a operação Direção Segura na praça de pedágio do quilômetro 32,800, o homem, que estava conduzindo um veículo, apresentou nervosismo ao ver os agentes e mudou bruscamente de faixa. Foi iniciado um breve acompanhamento e o suspeito recebeu ordem de parado na altura do quilômetro 38,000.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, mas durante a busca veicular foram localizados duas caixas contendo 158 pacotes de cigarro da marca “Gudang”, do Paraguai, sem nota fiscal. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e este foi encaminhado para o DP central de Itaquaquecetuba para apresentação à autoridade de polícia judiciária.