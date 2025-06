Homem é preso em Mogi por adulterar placa de veículo

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (11), em Mogi das Cruzes, com um veículo com as placas adulteradas.

Segundo informações policiais, durante um patrulhamento na avenida Japão, uma equipe flagrou um veículo com as placas manipuladas com fita isolante, alterando o número três para oito.

Ao ser abordado, o condutor admitiu ter adulterado as placas para evitar multa.

O suspeito e o veículo foram levados à Central de Polícia Judiciária e permanecem à disposição da Justiça.