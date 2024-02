Homem é preso em Poá por roubo e participação de sequestro

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante por suspeita de participar de roubo contra a vítima, de 36, na noite desta quinta-feira (8), na Vila Monteiro, em Poá.



Segundo o boletim, o suspeito recebeu transferências bancárias da conta da vítima, enquanto ela estava em poder dos criminosos. Ele foi encontrado em sua residência e confessou a participação no crime.



Policiais militares encontraram a vítima sozinha em uma casa no Parque Viana II, em Itaquaquecetuba. Seu veículo foi localizado abandonado no bairro Itaim Paulista, em São Paulo.



Foi solicitada perícia ao local. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro e roubo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Equipes buscam os demais envolvidos no crime.