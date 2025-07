Homem é preso em Suzano conduzindo veículo furtado

Um homem foi preso por receptação, na manhã do último sábado (19), no bairro Baruel, em Suzano, após ser flagrado conduzindo um veículo com queixa de furto.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento na rua Avelino Mariano Pena, agentes avistaram o automóvel estacionado na via, momento em que, ao se aproximarem, o condutor deu partida e saiu do local. Ele foi abordado alguns metros adiante.

Durante a busca pessoal nada ilícito foi encontrado, entretanto ao verificarem os números de identificação do veículo constataram que havia uma queixa de furto registrada em 28 de junho em Itaquaquecetuba.

Questionado, o suspeito informou que havia comprado o carro há poucos dias em uma rede social por R$ 4 mil, que pagou uma entrada de R$ 2,5 mil e o restante seria pago nos próximos meses.

O veículo foi devolvido ao dono e o caso foi registrado como receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia Central de Suzano. O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.