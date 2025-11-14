Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 14 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso, em Suzano, por vender peças de automóveis sem procedência

Ação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)

14 novembro 2025 - 16h46Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Ação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic)Ação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) - (Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (12), por vender peças de automóveis sem procedência e sem etiqueta de rastreabilidade. O suspeito estava em Suzano.

A ação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Suzano e Poá, com o objetivo de "reprimir crimes relacionados a desmanches e remontes irregulares".

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram fiscalizados sete estabelecimentos de venda de peças automotivas. O material irregular foi apreendido.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar).

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM prende mais um procurado da Justiça com uso da tecnologia 'Smart Suzano'
Polícia

GCM prende mais um procurado da Justiça com uso da tecnologia 'Smart Suzano'

Funcionária é agredida dentro do Posto Médico Barreto de Arujá
Polícia

Funcionária é agredida dentro do Posto Médico Barreto de Arujá

Homem é morto a tiros dentro de bar em Itaquá
Polícia

Homem é morto a tiros dentro de bar em Itaquá

GCM de Poá apreende mais de 3 mil porções de droga em operações no Jardim Obelisco e Calmon Viana
Polícia

GCM de Poá apreende mais de 3 mil porções de droga em operações no Jardim Obelisco e Calmon Viana

GCM recupera objetos e veículo furtados em ações da Força Patrulha e da Romu
Polícia

GCM recupera objetos e veículo furtados em ações da Força Patrulha e da Romu

Suspeito invade condomínio e furta bicicletas em Mogi
Polícia

Suspeito invade condomínio e furta bicicletas em Mogi