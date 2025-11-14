Homem é preso, em Suzano, por vender peças de automóveis sem procedência

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (12), por vender peças de automóveis sem procedência e sem etiqueta de rastreabilidade. O suspeito estava em Suzano.

A ação foi feita pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Suzano e Poá, com o objetivo de "reprimir crimes relacionados a desmanches e remontes irregulares".

Ao todo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram fiscalizados sete estabelecimentos de venda de peças automotivas. O material irregular foi apreendido.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (Divecar).