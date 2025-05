Homem é preso em Suzano por violência doméstica e envolvimento em golpe contra o INSS

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e possível envolvimento em golpe contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na noite desta segunda-feira (19), em Suzano. No local foram encontrados cartões do INSS emitidos em diferentes nomes. O suspeito foi preso e objetos apreendidos para investigação.

Segundo informações, uma equipe de policiais militares foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um condomínio de Suzano. No local, a vítima relatou ter sido expulsa de casa e ameaçada de morte pelo companheiro. Ela autorizou a entrada dos policiais no apartamento.

Durante a verificação no imóvel, foram encontrados cartões com o logotipo do INSS, emitido em nomes distintos, e R$ 3.300.

A vítima informou que seu companheiro aplicava golpes no sistema previdenciário, usando atestados para solicitar indevidamente o benefício de auxílio-doença em nome de terceiros.

O suspeito confessou que fazia parte do esquema. Segundo ele, os valores recebidos eram divididos com os titulares dos dados utilizados, podendo gerar ganhos mensais entre R$ 30 mil a R$ 40 mil.

Os objetos, incluindo cartões, celulares, anotações e dinheiro foram apreendidos e serão encaminhados para Polícia Federal para investigação de estelionato contra o INSS.

O suspeito foi preso por violência doméstica e ameaça, e permanece à disposição da Justiça.