Homem é preso em veículo com queixa de furto e proprietária é investigada por falsa denúncia em Poá

Um homem foi preso, nesta quinta-feira, por dirigir um carro com queixa de furto e a proprietária do veículo é investigada por falsa denúncia. O caso ocorreu em Ferraz. Segundo a PM, o homem estava andando com o carro quando foi preso na Avenida Doutor Adhemar de Barros, em Poá.

O homem foi preso por conduzir um carro com queixa de furto e foi autuado em flagrante, porém, a proprietária do veículo compareceu ao Distrito Policial para retirar o Boletim de Ocorrência (B.O). Após isso, a empresária passou a ser investigada como falsa comunicação de crime.



O homem informou à Polícia que recebeu R$ 100 para dirigir o veículo até um local para entregar a outra pessoa. Segundo ele, a procedência do automóvel não foi informada e nem o endereço da entrega.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policia de Ferraz, o condutor permaneceu preso e foi autuado por furto.