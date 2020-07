Homem é preso no Miguel Badra por suspeita de envolvimento em roubo

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 8, no Miguel Badra, em Suzano, por suspeita de envolvimento no roubo de um veículo em Poá. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo foi reconhecido pelas vítimas.

Os PMs chegaram até o suspeito, depois que o celular de uma das vítimas acusou a localização no cruzamento das ruas Expedido Duranda Nogueira e Da Esperança, no Miguel Badra, região Norte da cidade.

No local, três pessoas foram abordadas. Eles não portavam nenhum item ilícito. Apesar disso, os policiais enviaram fotos dos averiguados à outra equipe da PM, que estava junto das vítimas.

Foi então que as vítimas reconheceram um dos indivíduos. Neste momento, os policiais questionaram-o sobre o crime, e souberam que o carro roubado estaria abandonado na Avenida Jaguari.

Os PMs, então, foram ao local e localizaram o veículo. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Central, onde, novamente, as vítimas reconheceram-no como sendo um dos integrantes do bando que haviam realizado o roubo.

Além do veículo recuperado, os policiais apreenderam um celular. De acordo com a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante.

A Polícia Civil abriu uma investigação para localizar o restante do bando.