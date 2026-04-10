Homem é preso pela GCM acusado de agredir esposa em Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu nesta quarta-feira (08/04) um homem acusado de agredir a esposa no bairro Jardim Brasil, no distrito de Palmeiras. Os agentes conduziram o suspeito à Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro Jardim Santa Helena, após ouvir a vítima, que estava sendo acolhida na Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil.

As ações foram conduzidas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), com apoio da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e do Comando Força Patrulha, que também apresentaram na unidade policial o material apreendido com o indivíduo, incluindo uma faca e um papelote de maconha.

O êxito nesta atuação aconteceu porque a GCM teve uma pronta resposta ao chamado registrado pela Central de Comunicação (CCOM), que garantiu o deslocamento imediato de uma equipe para o distrito de Palmeiras, onde os agentes ouviram os relatos da mulher e da equipe de saúde que prestava atendimento.

Os agentes foram comunicados que a mulher havia discutido com o seu cônjuge, que a teria agredido com um rodo, socos e puxões de cabelo. Quando a vítima conseguiu sair, ele teria pegado uma faca e a ameaçado de morte, caso ela o denunciasse.

No posto de saúde, a vítima também informou o endereço onde o acusado se encontrava. Após a chegada da equipe no endereço mencionado, foi realizada a prisão do homem, que teria confessado o crime.

A ação desta quarta-feira se integrou ao trabalho da Prefeitura de Suzano para proteger as mulheres vítimas de violência. Como prova desse compromisso, a GCM implementou na cidade, no último mês de março, uma nova dinâmica de atuação, que manterá a Patrulha Maria da Penha à disposição da população durante 24 horas por dia, para garantir atendimento especializado e um acolhimento ainda melhor para todas as munícipes que necessitarem do serviço.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação das equipes demonstra o trabalho contínuo da corporação para o combate à violência contra a mulher. “A GCM trabalha de forma permanente no enfrentamento à violência doméstica em Suzano. Nossas equipes estão preparadas para agir com responsabilidade e firmeza, garantindo o acolhimento das vítimas e a aplicação das medidas legais cabíveis. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência contra a mulher no município”, finalizou o chefe da pasta.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.