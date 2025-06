Homem é preso pela GCM de Suzano por violência doméstica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem em flagrante por violência doméstica na manhã da última terça-feira (18/06), no bairro Cidade Edson. A ação foi conduzida pela equipe da Patrulha Maria da Penha, após solicitação do comando da Força Patrulha, e demonstra o compromisso da corporação com a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

A vítima compareceu à Delegacia de Polícia Central, por volta das 6 horas, relatando agressões com uma vassoura e a retenção de seus pertences pessoais pelo companheiro. Encaminhada a um hospital, ela recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Diante das lesões visíveis, a delegada de plantão solicitou à GCM que verificasse se o autor das agressões ainda se encontrava na residência do casal.

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o imóvel, localizado no Cidade Edson, onde encontrou o suspeito. Ele negou as agressões, afirmando apenas ter colocado a companheira para fora de casa. Mesmo assim, foi conduzido à DDM para prestar depoimento. Com base nos relatos da vítima e nos indícios de lesão corporal e violência patrimonial, a autoridade policial determinou sua prisão em flagrante. O indivíduo permanece detido à disposição da Justiça.

A vítima informou ainda que já havia sido beneficiada anteriormente por medidas protetivas, mas que havia reatado o relacionamento há cerca de 20 dias e, por isso, optou por não dar prosseguimento às denúncias anteriores.

“A resposta rápida da equipe foi essencial para garantir a segurança da vítima. Nossa prioridade é agir com agilidade sempre que há risco à integridade física e emocional das mulheres”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Patrulha Maria da Penha integra a estrutura da GCM de Suzano e atua de forma especializada no acompanhamento de casos envolvendo violência doméstica e familiar. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a prevenção e o enfrentamento a esse tipo de crime.

“Casos como esse mostram a importância de as vítimas buscarem ajuda e confiarem nas instituições. A GCM está preparada para agir com firmeza e sensibilidade nessas situações”, completou Balbino.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. As bases são a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.