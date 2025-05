Homem é preso pela GCM por descumprimento de medida protetiva no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na tarde da última segunda-feira (28/04), um homem por descumprimento de medida protetiva expedida pela Justiça. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, no bairro Cidade Miguel Badra, após envio de denúncia.

Segundo a vítima, mãe do agressor, o filho havia retornado à casa mesmo após decisão judicial que determinava seu afastamento da propriedade, o que configurou violação à medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Já no local, com autorização da vítima, os agentes adentraram o quintal da casa e localizaram o homem, que prontamente se apresentou. Ao ser questionado, ele teria confirmado estar ciente da medida judicial, mas alegou não ter outro local para permanecer. Diante da confissão, os agentes deram voz de prisão ao indivíduo, que não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à DDM, onde foram lavrados os autos da prisão.

“O trabalho da Patrulha Maria da Penha é essencial para garantir o cumprimento das medidas protetivas e a segurança das vítimas de violência doméstica. Agir com rapidez em casos como esse pode evitar consequências mais graves”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

A Patrulha Maria da Penha atua de forma dedicada no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, realizando visitas periódicas, acompanhamentos e fiscalizações. Essa estrutura tem permitido à cidade de Suzano avançar no combate à violência doméstica. “Nosso compromisso é com a integridade e o bem-estar das mulheres suzanenses. Não vamos tolerar qualquer forma de descumprimento das decisões judiciais que visam proteger essas vítimas”, finalizou o secretário.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.