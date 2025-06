Homem é preso pela GCM por descumprimento de medida protetiva no Jardim Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva, após ser acionada para atendimento a uma ocorrência nas imediações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Colorado. A vítima, que já possuía proteção judicial contra o ex-companheiro, buscou abrigo no local após perceber que estava sendo seguida.

A equipe da Ronda Escolar recebeu o chamado na manhã da última sexta-feira (30/05), por meio do Centro de Comunicação Operacional (CCOM), por volta das 11h45. No endereço informado, na rua Assembleia de Deus, a vítima relatou que estava sendo perseguida e indicou a presença do agressor nas proximidades.

A abordagem foi imediata e, após a constatação do descumprimento da medida protetiva emitida pela Justiça, os agentes deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. O agressor permaneceu detido e à disposição do Poder Judiciário.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação rápida diante de crimes de violência doméstica. “A Lei Maria da Penha (11.340 de 7 de agosto de 2006) prevê medidas protetivas de urgência justamente para evitar o agravamento de situações de risco contra a mulher. O descumprimento delas configura crime e deve ser tratado com a devida firmeza. A pronta intervenção da GCM demonstra a eficácia da nossa rede de proteção e o preparo da corporação para garantir a integridade física e psicológica das vítimas”, afirmou.

A GCM de Suzano atende emergências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. Casos de violência contra a mulher também podem ser comunicados à Patrulha Maria da Penha, com total sigilo e proteção garantida.