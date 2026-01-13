Homem é preso pela GCM por embriaguez ao volante após destruir muro de residência

Um homem foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito na rua Itapeva, no bairro Jardim Revista. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Força Patrulha, da Guarda Civil Municipal, após denúncia de que um motorista, em visível estado de alteração, havia destruído o muro de uma residência com seu veículo e invadido a propriedade. O caso ocorreu no último sábado (10/01)

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia uma Volkswagen Saveiro, de cor branca, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma casa, derrubando parte da estrutura. Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como alteração no comportamento e forte odor etílico. Diante da suspeita, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,47 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, índice que caracteriza crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com a confirmação da infração, o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Central. O local do acidente foi preservado para a realização de perícia técnica, e o veículo envolvido foi recolhido ao pátio municipal. O homem permaneceu à disposição da Justiça, enquadrado no artigo que define como crime a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas, prevendo penalidades como detenção, multa e suspensão do direito de dirigir.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação rápida das equipes e alertou para os riscos da combinação entre álcool e direção. “Trata-se de uma conduta extremamente perigosa, que coloca em risco não apenas o motorista, mas toda a coletividade. A ação imediata da GCM foi fundamental para conter a situação e evitar consequências ainda mais graves”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã reforça que ações de fiscalização e atendimento a ocorrências de trânsito seguem sendo realizadas de forma contínua, com o objetivo de coibir comportamentos que comprometam a segurança viária e preservar vidas no município. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.