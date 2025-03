Homem é preso pela PM com moto adulterada e sem habilitação em Biritiba Mirim

Um homem foi preso nesta terça-feira (4), em Biritiba Mirim, pilotando uma moto adulterada sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O suspeito tentou fugir dos policiais, mas acabou detido.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares realizavam um patrulhamento na área central do município e avistaram um homem fazendo manobras com uma moto sem emplacamento.

O homem ignorou a ordem de parada e fugiu. Contudo, o motociclista foi interceptado na Estrada Municipal dos Bolanhos, no Jardim Castelano. Durante a vistoria, os agentes não encontraram nada de ilícito com o suspeito, mas constataram que não possuía CNH. Além disso, a numeração do chassi estava suprimida. Segundo a PM, o homem afirmou que comprou o veículo por R$ 1,7 mil em julho de 2024.

O veículo e o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Biritiba Mirim.