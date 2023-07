Homem é preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas em bar no Boa Vista

A Polícia Civil de Suzano prendeu, nesta segunda-feira (18), um homem suspeito de tráfico de drogas. Ele estava em um bar que fica na Rua da Paz, na região do Boa Vista.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o homem foi descoberto após uma denúncia anônima que chegou a investigadores do 2° Distrito Policial de Suzano. Os agentes foram até o bar averiguar a denúncia e encontraram várias porções de drogas prontas para a venda. O bar estava aberto no momento da prisão.

Foram localizados 285 papelotes de cocaína, 153 de maconha, dois celulares, três cadernos com anotações do tráfico, além de R$ 247 em dinheiro.

Segundo a Polícia, o responsável pelo bar confessou informalmente o tráfico de drogas no local. Ele foi preso em flagrante e levado para a Cadeia Pública de Mogi.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 2° Distrito Policial de Suzano.