Homem é preso por agredir ex-companheira com foice em Guararema

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (19), por atacar sua ex-companheira com uma foice em Guararema.

Policiais foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Armando Marchionne, no bairro Parateí. Chegando no local, os agentes viram o homem com uma foice tentando agredir um outro indivíduo, que estava protegendo a mulher.

Os policiais conseguiram conter o suspeito. A mulher e o homem que tentava conter o agressor relataram que foram agredidos.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Guararema, onde o suspeito ficou preso e à disposição da Justiça. A foice foi apreendida.