Homem é preso por agressão a companheira em Poá

Um homem, de 24 anos, foi preso suspeito de agredir e ameaçar com revólver a companheira, de 50 anos, durante uma discussão motivada por ciúmes. O caso aconteceu neste final de semana em Poá.

No local, a polícia encontrou um homem com ferimento na cabeça e uma arma de fogo em punho. Com aproximação da equipe, o homem saiu correndo, deixou a arma na casa, e voltou com as mãos erguidas.

A companheira contou aos policiais que foi agredida pelo parceiro. Segundo a vítima, os dois beberam, na noite anterior, e voltaram acompanhados de um amigo. Já em casa, o suspeito com ciúmes do amigo, puxou o cabelo da companheira que caiu. Ela feriu a mão e o cotovelo.

O homem sacou um revólver e apontou para a vítima dizendo que a mataria. Neste momento, o amigo do casal, tomou a arma do agressor e desferiu uma coronhada, fugindo em seguida com o revólver.

Policiais encontraram uma pistola calibre.765. A arma tinha queixa de roubo em Peruíbe, além de três cartuchos calibre .38.

O casal foi levado ao hospital de Poá. Foram medicados e liberados.

No DP o agressor permaneceu preso depois de ser autuado por violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo, ameaça e receptação. A arma e as munições foram apreendidas para exames periciais.