Homem é preso por ameaçar avó e pai com faca em Suzano

Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, 20, acusado de descumprir medidas protetivas e ameaçar com uma faca a avó de 73 anos e o pai de 45.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (23) no bairro Vila Mazza. Policiais foram acionados para atenderem ocorrência de violência doméstica, no local eles foram atendidos pela avó do suspeito, que disse ter sido agredida e ameaçada pelo neto que portava uma faca.

Segundo a idosa, essa não era a primeira vez que o homem demonstrava comportamento agressivo. Os familiares já haviam pedido uma medida protetiva contra o rapaz que não podia se aproximar da residência da avó.

Outra vítima das ameaças, foi o pai do suspeito. Ele disse aos policiais que encontrou o agressor no quintal da residência e exigiu que o mesmo saísse, pois, em caso contrário, acionaria a polícia.

A partir de então, passou a ser ameaçado e ofendido com palavras de baixo calão. Já fora da residência, o homem dizia que iria arrancar a cabeça daquele maldito, se referindo ao pai.

O agressor deixou o local. No entanto, com base nas informações sobre o suspeito, uma segunda equipe de policiais conseguiu identificar e abordar o agressor que ainda portava a faca usada para ameaçar os familiares.

A avó precisou ser socorrida ao pronto socorro depois de sofrer um mal súbito.

Os demais envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Defesa da Mulher onde o homem permaneceu preso pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.