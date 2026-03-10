Homem é preso por ameaçar família com facão e machadinha no Dia da Mulher, em Suzano

Um homem, de 67 anos, foi preso na manhã deste domingo (8), Dia da Mulher, suspeito de ameaçar os filhos e a ex-companheira com um facão e uma machadinha, em Suzano. Segundo as investigações, apesar de possuir uma medida protetiva contra o homem, a mulher autorizou que ele ocupasse um dos cômodos de sua casa, na área externa, há cerca de três meses.

No dia da ocorrência, o suspeito, que parecia estar embriagado, estava portando um facão e uma machadinha e passou a ameaçar os familiares com palavras e gestos. A vítima, de 66 anos, afirmou em depoimento que o ex-companheiro é usuário de drogas e bebidas alcoólicas e, naquela manhã, ele acordou, pegou os objetos e passou a proferir frases do tipo: “que estava com o diabo no corpo” e “que iria matar todos” se chamassem a polícia.

Os Policiais localizaram o acusado no cômodo disponibilizado pela família e os objetos usados nas ameaças. Eles também assistiram aos vídeos produzidos pelas vítimas, neles foi possível constatar o homem proferindo algumas palavras desconexas e ameaças, sempre portando o facão e a machadinha.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial de Suzano, onde o autor foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da lei Maria da Penha. O delegado arbitrou fiança de um salário mínimo, no entanto, o suspeito alegou não dispor do valor e, por conta disso, permaneceu preso.