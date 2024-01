Homem é preso por atirar em via pública em Palmeiras

A Polícia Militar prendeu um homem, de 27 anos, que efetuava disparos com uma pistola, na Estrada Odilio Cardoso, na região de Palmeiras, em Suzano. Na tarde desta segunda-feira (15), por volta das 12h30, os agentes patrulhavam na região quando ouviram os disparos.

Os policiais foram até o local e viram o suspeito abaixado com a arma na mão. O homem tentou fugir, jogou a arma no terreno ao lado e entrou em um galpão.

O suspeito disse aos agentes que estava testando a pistola, que foi apreendida com cinco munições.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Palmeira, e o homem permanece preso por porte ilegal de arma.