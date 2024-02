Homem é preso por compra de carga roubada em Ferraz

Um homem, de 35 anos, foi preso acusado de comprar mercadorias roubadas de um site de compras, na noite do último sábado (17), em Ferraz de Vasconcelos.

Os policiais chegaram até o suspeito por meio do rastreamento dos produtos que haviam sido roubados horas antes, na zona leste da capital.

Por medida de segurança, uma das encomendas contava com um rastreador via GPS, que indicou o paradeiro do pacote, na travessa Lisboa, no bairro Jardim Lourdes em Ferraz.

O suspeito estava em frente ao local onde o equipamento indicava o paradeiro do item. De primeira, o suspeito negou a existência de alguma mercadoria ilícita.

Depois que informaram sobre o rastreamento, o homem mudou a versão, e contou que havia adquirido uma mochila com um desconhecido, no bairro do Lajeado, por R$ 40. Ele afirmou que sabia que os produtos eram roubados, mas negou a participação no roubo.

Os policiais encontraram na casa as mercadorias roubadas.

No distrito policial, o suspeito foi autuado pelo crime de receptação. O homem já possuía antecedentes criminais e estava, há cerca de três meses, em liberdade condicional.