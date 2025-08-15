Homem é preso por descumprir medida cautelar com 'arma' em Suzano

Um homem de 30 anos foi preso por descumprir medida cautelar ao ser abordado com uma réplica de pistola após tentar fugir da abordagem policial, nesta quinta-feira (14), no bairro Jardim Leblon, em Suzano.

Segundo a polícia militar, agentes decidiram fazer a abordagem do suspeito na rua Geraldo Gomes Sandim que, ao notar a aproximação policial, tentou se esconder entre os veículos estacionados na via. Enquanto fugia, o homem arremessou uma réplica de pistola na via.

O suspeito foi alcançado, abordado e detido. Os policiais consultaram os antecedentes criminais do infrator e constataram que ele estava em liberdade provisória por ter sido autuado em flagrante, no dia 31 de julho, por tráfico de drogas no mesmo local em que foi abordado.

A PM explica que o homem descumpriu regras da medida cautelar ao portar uma réplica de arma de fogo no mesmo local em que foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.