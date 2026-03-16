Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 16 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso por invadir casa em Suzano

Segundo ele, entrou na casa para levar uma porta de alumínio, pois imaginou que o imóvel estivesse vazio, sem moradores

16 março 2026 - 11h07Por da Reportagem Local
A Polícia Militar notou que uma das portas estava violadA Polícia Militar notou que uma das portas estava violad - (Foto: Divulgação)

Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de invadir uma casa na Avenida Rio de Janeiro, em Suzano. Segundo ele, entrou na casa para levar uma porta de alumínio, pois imaginou que o imóvel estivesse vazio, sem moradores.    

A Polícia Militar foi acionada às 7 da manhã por vizinhos que viram o suspeito invadir o imóvel e que estava tentando furtar alguns itens. Quando as equipes chegaram ao local, notaram que uma das portas estava violada e, em sequência, viram o suspeito e o prenderam.

O homem já possui antecedentes criminais pelo furto de um aparelho de telefone celular que praticou na área central de Suzano, em março de 2024. Além disso, existe uma anotação sobre uma prisão por roubo, também em Suzano, em outubro de 2025. Nesse último, segundo o histórico da ocorrência, ele estava acompanhado de um parceiro e, simulando estar armado, anunciou o roubo em um estabelecimento comercial e fugiram levando um aparelho de telefone celular e alguns itens eletrônicos.

A ocorrência desta segunda-feira foi apresentada no plantão do distrito policial central de Suzano, onde o infrator permaneceu preso após ser autuado em flagrante por furto qualificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dupla é presa após roubo em Mogi; um dos suspeitos é investigado por latrocínio
Polícia

Dupla é presa após roubo em Mogi; um dos suspeitos é investigado por latrocínio

Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente com caminhonete na Mogi-Bertioga
Polícia

Motociclista morre e mulher fica ferida após acidente com caminhonete na Mogi-Bertioga

Carro invade contramão e bate em viatura da PM, em Ferraz
Polícia

Carro invade contramão e bate em viatura da PM, em Ferraz

Cinco foragidos da Justiça são presos em Mogi das Cruzes
Polícia

Cinco foragidos da Justiça são presos em Mogi das Cruzes

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021
Polícia

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021
Polícia

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021