Homem é preso por invadir casa em Suzano

Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de invadir uma casa na Avenida Rio de Janeiro, em Suzano. Segundo ele, entrou na casa para levar uma porta de alumínio, pois imaginou que o imóvel estivesse vazio, sem moradores.

A Polícia Militar foi acionada às 7 da manhã por vizinhos que viram o suspeito invadir o imóvel e que estava tentando furtar alguns itens. Quando as equipes chegaram ao local, notaram que uma das portas estava violada e, em sequência, viram o suspeito e o prenderam.

O homem já possui antecedentes criminais pelo furto de um aparelho de telefone celular que praticou na área central de Suzano, em março de 2024. Além disso, existe uma anotação sobre uma prisão por roubo, também em Suzano, em outubro de 2025. Nesse último, segundo o histórico da ocorrência, ele estava acompanhado de um parceiro e, simulando estar armado, anunciou o roubo em um estabelecimento comercial e fugiram levando um aparelho de telefone celular e alguns itens eletrônicos.

A ocorrência desta segunda-feira foi apresentada no plantão do distrito policial central de Suzano, onde o infrator permaneceu preso após ser autuado em flagrante por furto qualificado.