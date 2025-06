Homem é preso em Suzano suspeito de manter esposa em cárcere privado

Um homem de 42 anos foi preso, na noite deste domingo (15), suspeito de manter a esposa de 41 anos em cárcere privado em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares receberam uma denúncia pelo disque denúncia sobre uma mulher em cárcere privado, armazenamento de armas e entorpecentes em um apartamento na estrada José da Conceição, Boa Vista Paulista.

Chegando no endereço, a equipe cercou o local. Pela janela do apartamento, o suspeito apontou uma submetralhadora em direção à polícia. Diante da situação, um dos policiais disparou duas vezes contra o homem para se proteger. Ninguém foi atingido.

Após os disparos, a equipe da Força Tática entrou no imóvel, momento em que a vítima foi de encontro aos policiais, seguida pelo suspeito que logo se rendeu.

No momento do resgate, a vítima alegou que, após uma briga por ciúmes, o suspeito a ameaçou com a arma de fogo e a impediu de sair do local. Ela ainda informou que sofreu violência psicológica.

Portanto, ainda segundo o BO, na delegacia, a vítima informou que é casada há 25 anos com o suspeito e que nunca registrou ocorrência de violência doméstica. Que não sabe o motivo pelo qual a polícia foi até o local e não sabe sobre a denúncia de agressão, ameaça e cárcere privado. Alegou que: “Estavam no lugar errado, na hora errada”, e que não desejava medida protetiva.

Ela ainda contou que saiu com o suspeito na noite de sábado (14) e foi dormir no apartamento de um conhecido do seu esposo. Informou que não sabe de onde ele tirou a arma e que ele a jogou pela janela quando viu os policiais.

Por sua vez, durante a abordagem, o suspeito alegou que ele e a esposa não moram no local, que o apartamento foi invadido e que a arma pertence ao dono do imóvel. Já na delegacia, o suspeito informou que já foi preso por homicídio, e que preferia ficar em silencio e só falaria em juízo.

Durante a busca no apartamento, a polícia encontrou o documento de identidade do suposto proprietário do apartamento e uma submetralhadora. Nenhuma droga foi localizada.

O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e cárcere privado. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Suzano.