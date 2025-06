Homem é preso por porte ilegal de arma em Suzano

Um homem foi preso, na noite desta segunda-feira (16), por porte ilegal de arma no bairro Casa branca, em Suzano. A arma sem numeração e as munições foram apreendidas.

Segundo informações policiais, durante um patrulhamento na rua Roberto dos Santos, a equipe abordou um veículo com três ocupantes. O condutor tentou iniciar uma fuga, mas desistiu metros à frente.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com o condutor do veículo uma arma calibre .38, sem numeração, carregada e munições de calibre .357. Segundo o suspeito, a arma era para proteção própria pois havia se desentendido com um morador do bairro.

Ainda segundo informações policiais, o abordado possui antecedentes criminais de homicídio.

Já com um dos passageiros foi encontrado uma capsula de munição calibre .38 já disparada.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Suzano. O condutor que estava com a arma foi preso e os demais foram ouvidos e liberados.