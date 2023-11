Homem é preso por receptação de máquina roubada em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso, por suspeita, de receptação de veículo roubado em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu na última sexta-feira (3) na Estrada Santa Rita, na Vila Moraes.

Segundo policiais Militares do 17º Batalhão, a ação policial foi desencadeada após informações do Centro de Operações da Polícia Militar ( Copom) sobre um caminhão roubado abandonado na região.

Com base nas informações recebidas, as equipes intensificaram o policiamento na área, na esperança de localizar o veículo roubado. Durante a busca, a equipe encontrou uma máquina sem placas, estacionado no interior de um sítio local.

Os policiais abordaram o caseiro do local e, ao questioná-lo sobre a presença da máquina, o suspeito informou que o veículo havia sido deixado no sítio por indivíduos desconhecidos, em uma data anterior. O caseiro não conseguiu fornecer nomes ou informações sobre o emplacamento dos veículos que estavam envolvidos na ação.

Os policiais, então, realizaram uma consulta para verificar a procedência da máquina, e os resultados confirmaram que se tratava de um produto de furto de São José dos Campos, onde o proprietário foi informado sobre a localização do veículo.

O homem que estava responsável pelo sítio foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A Perícia investiga o caso a fim de encontrar outros envolvidos no furto e na receptação do veículo.