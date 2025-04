Homem é preso por roubar mercado e ameaçar funcionários com faca em Santa Isabel

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Santa Isabel após roubar um mercado e ameaçar os funcionários com uma faca. O caso aconteceu nesta segunda-feira (21), na rua 9 de Julho, 46 – Centro.

Segundo informações de policiais, foram informadas características e vestimentas do suspeito. A partir disso, a equipe iniciou patrulhamento, e o encontrou na rua José Basílio Alvarenga.

Durante a abordagem, ele tentou fugir e, de acordo com Boletim de Ocorrência, desobedeceu às ordens legais e resistiu ativamento. “Foi necessário o uso progressivo da força, conforme técnicas previstas em regulamentos internos da PMESP - tudo com o objetivo de reduzir a capacidade de reação e obter vantagem tática para a contenção do infrator”.

Também foram encontradas duas pedras de crack com o indivíduo. Com apoio das equipes da Polícia Militar, foi feito contato com representantes do mercado que reconheceram o suspeito.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Arujá e registradas ocorrências de roubo, ameaça, desobediência, resistência e posse de entorpecentes. O suspeito foi preso e permanece a disposição da justiça.