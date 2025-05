Homem é preso por roubo em ônibus em Suzano

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21), por assaltar um ônibus em Suzano. O crime envolveu dois indivíduos que roubaram uma quantia em dinheiro. Um suspeito foi preso e o outro conseguiu fugir.

Segundo informações policiais, a Polícia Militar foi acionada por um roubo em um ônibus da Radial Transportes. Com informações fornecidas pela vítima, motorista do ônibus, a equipe localizou um dos suspeitos no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria. O outro envolvido conseguiu fugir.

O indivíduo foi preso e levado a 2ª Distrito Policial de Suzano e permanece a disposição da Justiça.