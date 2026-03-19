Homem é preso por roubo de carga estimada em mais de R$ 30 mil em Poá

Um homem de 36 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (18), em flagrante por estelionato e associação criminosa na Viela Aristides de Oliveira, bairro Vila Júlia, em Poá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), uma mercadoria, composta por 308 caixas de alimentos avaliadas em cerca de R$30,9 mil, foi parcialmente recuperada. Outros quatro homens são investigados.

A equipe policial foi acionada via COPOM após uma denúncia de descarregamento suspeito de caminhão. No local, encontraram indivíduos realizando o descarregamento de uma carga obtida por meio de fraude em plataformas de transporte e redes sociais.

Ainda segundo as apurações, um homem desconhecido enganou as vítimas, alterando o destino da carga. O motorista realizou o transporte acreditando estar cumprindo um frete legítimo, enquanto o proprietário da mercadoria percebeu o golpe após não conseguir mais contato com o suposto contratante. Parte da carga já havia sido descarregada em um imóvel.

O homem de 36 anos foi identificado como responsável por receber a mercadoria no local e efetuar pagamentos aos demais envolvidos, sendo preso em flagrante. Outros indivíduos alegaram desconhecer a origem ilícita da carga. Eles seguem como investigados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba como estelionato e associação criminosa.