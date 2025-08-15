Homem é preso por roubo e sequestro em Poá

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (15), após roubar um caminhão em Poá. A vítima, proprietário do caminhão, foi mantida em cárcere privado em outro veículo e teve seu dinheiro roubado.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento pela cidade, avistaram o caminhão em alta velocidade. Os agentes deram sinal de parada, momento em que o condutor fugiu pela via e parou em uma área sem saída.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que o veículo era roubado e que a vítima estava em outro veículo. Nas proximidades, foi localizado um carro, também com queixa de roubo, abandonado.

Na delegacia, a vítima relatou que foi mantida em cárcere dentro do veículo e obrigada a fazer transferências bancárias. Ele não reconheceu o suspeito.

O celular do suspeito foi apreendido e os veículos devolvidos aos proprietários. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.