Homem é preso por suspeita de estuprar a própria irmã em Biritiba Mirim

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de estuprar a própria irmã, de 45 anos, no domingo (17) em Biritiba Mirim.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, o crime teria sido cometido durante a madrugada. Os dois filhos da vítima – um homem de 27 anos e um adolescente de 13 anos – estavam dormindo na hora do estupro.

O documento diz que há testemunhas sobre o caso. Uma foice teria sido usada pelo suspeito para ameaçar um dos filhos da vítima.

A Polícia Militar foi acionada pela manhã e foi até a residência do suspeito, onde ele foi detido. A mulher foi levada para um pronto-atendimento local para ser atendida. Uma capa de sofá foi apreendida com possível material biológico do suspeito.

A foice e a capa foram apresentadas na Delegacia de Biritiba Mirim, onde o caso foi registrado como estupro.