Homem é preso por suspeita de roubar caminhão com mercadoria em Poá

Um homem foi preso por suspeita de participar do roubo de um caminhão carregado com mercadorias em Poá, na última quarta-feira (6).

Policiais Militares estavam em patrulhamento pelo bairro Cidade Kemel quando receberam informações sobre um roubo em andamento na rua Victor Barbosa Guisar.



A equipe se dirigiu ao local e fez contato com a vítima. A mesma descreveu as características do suspeito e do caminhão roubado. O veículo estava carregado de mercadorias e eletrodomésticos.



Os policiais localizaram o caminhão parado na avenida Kemel Addas. Dentro do veículo estava um homem, que ao ver a polícia tentou fugir.

O suspeito foi alcançado e abordado. Ao ser questionado sobre o veículo e a carga, o homem admitiu que pretendia descarregar e vender as mercadorias.



O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao DP de Poá, onde permanece à disposição da Justiça.