Homem é preso por suspeita de vender drogas próximo à escola no Boa Vista

Um homem, de 27 anos, foi preso sob suspeita de vender drogas próximo a uma escola municipal, no bairro Boa Vista, em Suzano, durante esta terça-feira, 5. O caso aconteceu na Rua Euclides da Cunha. Na ação, foram apreendidas 17 porções de maconha, um pino contendo cocaína e R$ 15. Um usuário de drogas também foi conduzido ao distrito policial.

Segundo policiais do 3° Pelotão, da 4ª Cia, do 32º Batalhão, o tráfico de drogas no local foi alvo de denúncia anônima. O relato apontava que a venda ocorria próximo a uma escola municipal, e que os indivíduos, além de comercializar, usavam entorpecentes no local.

Os policiais foram ao local indicado e encontraram duas pessoas. Uma delas, um rapaz, de 23 anos, afirmou estar no local, pois havia comprado e usado cocaína. O segundo indivíduo, porém, admitiu ser o responsável pela venda de narcóticos no local.

De acordo com a PM, a prisão desse traficante só foi possível graças à participação popular, em denunciar a prática. Denúncias podem ser feitas a partir dos números 181 ou 190. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.