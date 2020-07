Homem é preso por suspeita de vender drogas próximo à linha férrea

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba prendeu um homem por suspeita de envolvimento com a venda de drogas na região do bairro Pedreira. No total, foram apreendidos 182 porções de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, um celular e R$ 46. A ação foi realizada na quarta-feira, 15.

Agentes de Rotam patrulhavam pela região quando viram um suspeito carregando uma sacola plástica no final da Rua Pirai, no Jardim São Roberto. Na oportunidade da abordagem, foi localizado a quantia em dinheiro e um celular.

Dentro da sacola haviam 97 porções de crack, 46 de maconha e 39 de cocaína. Segundo os guardas, o suspeito confessou o crime. Disse que ganhava de R$ 100 a R$ 200 por dia, para realizar a atividade ilegal.

O suspeito preso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.