Homem tenta roubar caminhão, não consegue, leva a marmita da vítima e acaba preso em Suzano

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por roubar a mochila com a marmita de um ajudante na manhã desta quinta-feira (9) na Rua Mahatma Gandhi, na Cidade Boa Vista, em Suzano. Ele tentou roubar o caminhão da vítima, mas não conseguiu.

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas – dois homens, o condutor do caminhão e o ajudante – disseram que o indivíduo chegou ameaçando ambos, dizendo estar armado, para roubar o caminhão deles.

O suspeito tentou pegar o veículo, mas acabou não conseguindo. Ele, então, pegou a mochila do ajudante e foi embora. Dentro da bolsa havia alguns objetos pessoais da vítima, como a chave do carro e a marmita do rapaz.

A Polícia Militar foi chamada e iniciou as buscas pelo indivíduo, encontrando-o próximo ao local do crime, na altura da Rua Tito Prates.

Ao ser abordado, o homem não esboçou qualquer reação de fugir, dizendo apenas que “perdi, já era, fui eu mesmo”. Ele foi levado para o 2° Distrito Policial de Suzano, onde foi autuado em flagrante por roubo, sendo levado para a cadeia.