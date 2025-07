Homem é preso por tentativa de homicídio contra irmão em Suzano

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por tentativa de matar seu irmão na manhã desta quarta-feira (9), na Chácara Casemiro, em Suzano. O crime aconteceu por volta das 10h30min, depois de uma discussão entre os irmãos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, apuraram que o indivíduo realizou três disparos com uma arma de fogo e atingiu seu irmão, um homem de 35 anos, no braço. A vítima foi socorrida à UPA de Ribeirão Pires, onde permanece hospitalizada.

A Polícia Militar informou que o autor, após tentar fugir da ação policial, foi alcançado e abordado. Ele portava um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos, e também foram encontradas outras seis munições em seus bolsos. Além disso, em uma bolsa que carregava, estavam outras 57 munições do mesmo calibre e uma munição de calibre 9 milímetros.

Foi solicitada perícia, o suspeito foi detido e encaminhado à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como porte ou posse ilegal de arma de fogo e homicídio tentado.