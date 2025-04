Homem é preso por tentativa de homicídio em Suzano

Um homem foi preso em Suzano por tentativa de homicídio, tentativa de roubo e porte ilegal de armas, neste domingo (27). O suspeito, com uma arma calibre .32, tentou roubar duas pessoas que faziam entregas de encomendas.

Segundo informações de policiais militares, uma equipe da 4ª Companhia do 32º BPM/M foi acionada para uma ocorrência envolvendo um individuo armado que estava ameaçando um entregador de encomendas.

A equipe localizou as vítimas, que falaram estar no carro fazendo entregas quando foram abordadas pelo suspeito que tentou roubá-los, momento em que atirou diversas vezes. Entretanto, a arma falhou e as vítimas conseguiram fugir.

Com as características do suspeito informadas pelas vítimas, a equipe realizou um patrulhamento e localizou o suspeito. Durante a abordagem foi encontrada uma arma carregada calibre .32 com a numeração removida.

A arma foi apreendida e o suspeito levado à Delegacia Central de Suzano. As vítimas identificaram o suspeito como o autor do crime.

O caso foi registrado como homicídio qualificado tentado, roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo. O homem foi preso e permanece a disposição da justiça.