Homem é preso por tráfico com 110 porções de crack em Salesópolis

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (9) em Salesópolis. Foram apreendidos 110 invólucros de drogas e R$ 95 em dinheiro.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na rua Serafim Augusto Jacinto, os agentes avistaram um homem com uma sacola branca e um adolescente.

Durante a abordagem, foram localizadas as porções de crack e o dinheiro dentro da sacola do suspeito. Já o menor não trazia nada.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial de Salesópolis. O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.