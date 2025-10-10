Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso por tráfico com 110 porções de crack em Salesópolis

Suspeito permanece à disposição da Justiça

10 outubro 2025 - 12h10Por Fernando
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (9) em Salesópolis. Foram apreendidos 110 invólucros de drogas e R$ 95 em dinheiro.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na rua Serafim Augusto Jacinto, os agentes avistaram um homem com uma sacola branca e um adolescente.

Durante a abordagem, foram localizadas as porções de crack e o dinheiro dentro da sacola do suspeito. Já o menor não trazia nada.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial de Salesópolis. O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

