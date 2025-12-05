Homem é preso por tráfico com 159 porções de drogas em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes nesta quinta-feira (3), na Vila Gepina, em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas 159 porções de drogas, entre cocaína e maconha. O suspeito relatou ganhar R$ 300 por dia pelo trabalho.

Segundo o Boletim de Ocorrência, durante patrulhamento na avenida Eldorado, próximo à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) Engenheiro Manoel Feio, a equipe avistou o suspeito que, ao ver a viatura, mudou de direção.

Os agentes realizaram a abordagem. Na busca pessoal, foram localizadas e apreendidas 125 porções de cocaína, 34 de maconha e um celular.

Questionado, o homem afirmou estar vendendo as drogas há cerca de uma semana e que recebia aproximadamente R$ 300 por dia pelo serviço.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba. O suspeito permanece à disposição da Justiça.