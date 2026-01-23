Homem é preso por tráfico com cerca de 10 kg de drogas em Ferraz

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta quinta-feira (22), em Ferraz de Vasconcelos. Foram apreendidos cerca de 10 quilos de entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante patrulhamento na rua Antônio Masa, policiais militares suspeitaram do homem que, com a aproximação dos agentes, fugiu para o interior de uma residência.

No local, familiares autorizaram a entrada dos policiais. No quarto do suspeito foi localizado cerca de dez quilos de entorpecentes e uma pistola calibre .380 com numeração raspada e munições. O homem foi localizado e confessou ser proprietário dos entorpecentes e da arma.

Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e substâncias em pó, além de duas balanças de precisão, material para embalagem, um telefone celular e a arma de fogo.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.