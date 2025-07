Homem é preso por tráfico com mais de 3,7 mil porções de entorpecentes em Suzano

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (08), no bairro jardim Nova América, em Suzano, com 3.719 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia militar, durante averiguação de denúncia de tráfico de drogas, uma equipe policial realizou patrulhamento pelo local.

Com apoio da equipe de canil, verificaram uma casa onde o cão sinalizou positivamente para armazenamento de drogas. Ao olharem pela janela, avistaram grande quantidade de entorpecentes em sacolas plásticas.

Os agentes abordaram o proprietário do imóvel, que relatou ter levado as sacolas de drogas para o local no dia anterior.

No total, foram apreendidos 1.067 porções e maconha, 1.142 de cocaína e 1.510 de crack.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Suzano, onde permanece a disposição da Justiça.