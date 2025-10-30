Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas com 5kg de maconha em Arujá

Adolescente, apontada como namorada do suspeito, foi encontrada dentro da residência; residência foi configurada como casa-bomba

30 outubro 2025 - 12h30Por Da Reportagem Local
Entorpecentes e embalagens foram apreendidos Entorpecentes e embalagens foram apreendidos - (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro Parque Rodrigo Barreto, em Arujá. Foram apreendidos cerca de 5 quilos de maconha, porções de cocaína e embalagens para drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada após uma denúncia de atividade suspeita na rua Luiz Talarico. Durante a ação, os agentes abordaram um casal, o suspeito e uma adolescente de 15 anos, apontada como sua namorada.

Na busca realizada dentro da residência, foram encontrados e apreendidos cinco tijolos de maconha com aproximadamente um quilo cada e porções de cocaína já armazenada para venda.

Além disso, a equipe encontrou diversas embalagens para entorpecentes, o que configurou a residência como casa-bomba.

O casal foi encaminhado para a Delegacia de Arujá, onde o caso foi registrado como flagrante para tráfico e armazenamento de entorpecentes e corrupção de menor. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Ainda segundo a SSP, a adolescente foi liberada aos responsáveis, após afirmar não ter conhecimento do armazenamento dos entorpecentes.

