Homem é preso por tráfico de drogas em Itaquá; entorpecentes eram entregues por delivery

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (21), no Jardim Carolina, em Itaquaquecetuba. Foram apreendidas duas bags de entrega utilizadas para delivery de entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), agentes realizaram busca e apreensão em um imóvel na rua Alfredo Chaves. No local, os agentes localizaram 569 gramas de maconha e skank, duas bags, uma balança de precisão, embalagens plásticas para porcionamento da droga, três facas com vestígios compatíveis com o fracionamento do entorpecente, R$ 100 e um celular, encaminhado para perícia.

O homem foi levado à Delegacia de Itaquá, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, localização/apreensão de veículo, cumprimento de mandado de busca e apreensão e cumprimento de prisão temporária. O delegado responsável representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ainda segundo a SSP, as substâncias apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) e o suspeito passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) antes de ser encaminhado à Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde ficou à disposição da Justiça.

As investigações continuam. A ação faz parte da Operação Imperius Legis da Polícia Civil.