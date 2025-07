Homem é preso por tráfico de drogas em Itaquá

Um homem foi preso em flagrante, no último sábado (26), por tráfico de drogas em Itaquaquecetuba. A polícia apreendeu 42 porções de entorpecentes.

Segundo a polícia militar, durante um patrulhamento na rua Bom Pastor, os agentes avistaram um homem que, ao notar a viatura, começou a andar rapidamente para sair do local.

Os policiais decidiram fazer a abordagem. Na busca pessoal, foram encontrados sete invólucros de cocaína. Questionado, o suspeito confessou a prática de tráfico de drogas.

Os agentes solicitaram apoio do Canil para fazer a varredura no local e encontraram uma sacola com 35 embalagens com maconha.

Os entorpecentes foram encaminhados para o Instituto Criminalista de Mogi das Cruzes, que confirmou que as substâncias eram cocaína e maconha.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.