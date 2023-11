Homem é preso por tráfico e receptação em Suzano

Um homem, de 21 anos, foi preso na manhã da última quinta-feira (16) por sspeita de tráfico de drogas e receptação. Ocorrência foi registrada no bairro Boa Vista.

Por volta das 11 horas, policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar, decidiram abordar o condutor de uma motocicleta que transitava na Rua Benedito Salomé da Anunciação. A ordem de parada não foi obedecida, o que gerou perseguição que terminou em uma viela da Rua Expedito Duranda Nogueira.

Com o infrator foram encontrados, um aparelho de telefone celular roubado no último dia 10 e um cartão bancário que não soube dizer a origem. Antes de ser abordado pela equipe policial o homem jogou uma bolsa que continha 434 porções de maconha, 438 de cocaína e uma balança digital. A moto que o homem conduzia estava com os números do motor e chassi raspados, além de usar uma placa artesanal.

O condutor da motocicleta permaneceu preso depois de ser autuado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. O aparelho de telefone celular, a motocicleta e o cartão bancário foram apreendidos para serem restituídos aos proprietários, já os entorpecentes apreendidos para serem incinerados