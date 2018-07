Homem é preso por tráfico um mês após ser libertado da cadeia

Policiais Militares (PMs), da 4ª Cia, do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), prenderam nesta terça-feira (10) um homem por tráfico de drogas. Segundo os policiais, o fato incomum é que o suspeito estava solto há um mês, quando cumpriu pena pelo mesmo crime.

A ação aconteceu na Rua Expedito Duranda Nogueira, no bairro Miguel Badra. Os PMs patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de um indivíduo. O suspeito foi revistado e porções de drogas foram encontradas no bolso. Em seguida, o homem confirmou aos policiais estar vendendo drogas no local.

"Essa via já houve outras ações em combate ao narcotráfico. Quando o vimos, supomos que poderia ser um traficante", disse o cabo Nivaldo, que teve apoio do cabo Faria.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista. O homem preso voltará a cumprir pena recluso num centro penitenciário da região.