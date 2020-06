Homem é preso por suspeita de vender drogas atrás da Escola Yolanda Bassi

As ações contra a venda de drogas nas imediações da Escola Estadual Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis, em Suzano, não param. Desta vez, a mais recente prisão foi na quarta-feira, 10. No total, foram apreendidos 50 papelotes de crack, 37 pinos contendo cocaína, 18 porções de maconha, 13 frascos com lança perfume e R$ 140.

De acordo com guardas do Canil, o suspeito foi encontrado na Rua Ezequiel Corrêa Machado. O ponto é um dos que mais ocorrerem ações policiais, especialmente por ser próximo à uma escola.

Depois de ver a aproximação dos agentes, o suspeito correu. Ele, porém, caiu metros à frente e foi detido. Na oportunidade, foi encontrada uma sacola plástica com drogas.

O suspeito preso negou ser o responsável pela venda, mesmo sendo flagrado no local. Disse que um segundo indivíduo, o qual não soube dizer quem, passou a sacola para ele correr.



Antes de ser levado à Delegacia, o suspeito precisou passar por atendimento no PS Municipal. Ele irá responder por tráfico de drogas.