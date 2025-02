Homem é preso por violência doméstica e tráfico de drogas em Guararema

Um homem foi preso suspeito de agredir duas mulheres em Guararema, no último sábado (22). Durante uma busca pessoal, os policiais encontraram drogas, dinheiro, um celular e uma carteira com vários cartões.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), os policiais foram acionados para a ocorrência no bairro do Parateí. Ao chegaram no local, encontraram uma das vítimas. A mulher relatou que seu ex-cunhado invadiu o imóvel com a intenção de agredir sua irmã e que, ao tentar defendê-la, também foi agredida.

Os policiais iniciaram as buscas pelo agressor e o localizaram o homem pelas proximidades. Com ele, os agentes encontraram 16 invólucros de cocaína, 23 pedras de crack, R$ 29 em dinheiro, um celular e uma carteira com vários cartões.

Ele foi levado à Delegacia de Guararema, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como violência doméstica e tráfico de drogas.