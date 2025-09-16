Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Polícia

Homem é preso por violência doméstica em Itaquá; vítima teve traumatismo craniano

Vítima passará por uma cirurgia; suspeito permanece à disposição da Justiça

16 setembro 2025 - 10h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado na Delegacia de ItaquáCaso foi registrado na Delegacia de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street view)

Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal, nesta segunda-feira (15), em Itaquaquecetuba, após agredir sua companheira. A vítima teve um traumatismo craniano e precisará passar por uma cirurgia.

Segundo a polícia militar, uma equipe recebeu a denúncia da irmã da vítima, que relatou que o suspeito, um procurado da Justiça, estava agredindo sua companheira dentro da própria residência, na rodovia João Afonso de Souza Castellano.

No local, os agentes encontraram a vítima com hematomas na face. Ainda segundo a PM, o homem estava alterado e não queria se identificar. Após resistência, a equipe conseguiu deter o suspeito e constatou que ele é um procurado pela Justiça.

A vítima desmaiou durante a abordagem e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado. Ela foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina Itaquaquecetuba, onde foi constatado traumatismo craniano e na face. A mulher ficou internada e passará por uma cirurgia.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Itaquaquecetuba como captura de procurado, violência doméstica, lesão corporal e resistência. O suspeito permanece à disposição da Justiça.  